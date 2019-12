Ativista e deputados criticam recusa de entrada em Macau de líderes da Câmara Americana de Comércio de Hong Kong

Da direção da Associação Sinergia de Macau, movimento cívico e político, Johnson Ian disse à Lusa acreditar que a decisão está ligada à proibição de navios e aeronaves militares norte-americanas de estacionar em Hong Kong, anunciada pela China a 02 de dezembro.

Na mesma altura, Pequim decidiu ainda punir cinco organizações não-governamentais com sede nos Estados Unidos, incluindo a Human Rights Watch.

"Mas a China não barrou a entrada de empresários norte-americanos por isso é difícil vislumbrar que razões terá Macau para o fazer", disse à Lusa o antigo candidato à Assembleia Legislativa de Macau.

Já a deputada de Macau Agnes Lam considerou a decisão "um erro", enquanto o mais jovem deputado pró-democracia da cidade, Sulu Sou, afirmou que o incidente pode dar a entender que o Governo do território está envolvido na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

No sábado, os líderes da Câmara Americana de Comércio de Hong Kong (AmCham), Tara Joseph e Robert Grieves, foram impedidos de entrar em Macau, onde iriam participar no baile anual promovido pela AmCham Macau.

A Lusa tentou contactar o presidente da AmCham Macau, mas a organização indicou que Paul Tse não se encontrava na cidade.

Também o consulado-geral dos Estados Unidos em Hong Kong e Macau preferiu não fazer qualquer comentário, ao ser contactado pela Lusa, e indicou que a AmCham de Hong Kong tinha já emitido uma nota sobre o incidente.

Divulgado no sábado à noite, o comunicado sublinhou que não foram dadas razões para impedir a entrada em Macau do dois responsáveis da AmCham. No passado, Tara Joseph e Robert Grieves tornaram pública a oposição à proposta de alteração da lei de extradição, que desencadeou os protestos que há precisamente seis meses afetam Hong Kong.

A AmCham de Hong Kong assinalou esperar que o incidente se trate de "apenas uma reação exagerada aos eventos atuais e que os negócios internacionais possam avançar construtivamente".

Johnson Ian sublinhou que "a comunidade internacional poderá pensar que Macau é uma cidade fechada, pouco amigável e mais difícil até que a China continental".

Embora a cidade não tenha um papel económico tão importante como a vizinha Hong Kong, "não importa quanto mude o contexto internacional, Macau sempre foi uma janela da China para o mundo e essa janela deve permanecer aberta o mais possível", acrescentou.

Johnson Ian afirmou ainda temer que o caso possa "criar dúvidas" sobre o futuro dos casinos geridos por empresas norte-americanas em Macau.

As seis licenças de jogo, quatro das quais detidas por operadoras dos Estados Unidos, vão terminar em 2022.

Para Agnes Lam, este incidente mostra que as autoridades já estão em alerta máximo, numa altura em que Macau prepara as comemorações do 20.º aniversário da transferência para a China território administrado por Portugal, em 20 de dezembro próximo, coincidindo com a posse do novo chefe do Governo, Ho Iat Seng.

"Acredito que tenha sido um erro porque havia muita gente norte-americana vinda de Hong Kong, incluindo o cônsul-geral dos Estados Unidos" em Hong Kong, Hanscom Smith, disse à Lusa a professora universitária, que esteve no baile anual promovido pela AmCham em Macau.

Por seu lado, Sulu Sou antecipou a presença do Presidente chinês, Xi Jinping, nas comemorações dos 20 anos da transferência de Macau, mas considerou um "exagero inexplicável" começar já a proibir a entrada de pessoas em Macau.

Sulu Sou lamentou ainda que seja difícil saber quantas pessoas foram impedidas, nos últimos anos, de entrar em Macau.

A falta de informação "torna impossível à Assembleia Legislativa verificar se tem ou não havido abusos", afirmou o deputado pró-democracia à Lusa.

No domingo, o secretário para a Segurança de Macau recusou comentar a decisão das autoridades de fronteira de impedirem a entrada, no sábado, no território, dos dois responsáveis da AmCham.

Em comunicado, Wong Sio Chak reiterou que, na aplicação da Lei de Bases da Segurança Interna da Região Administrativa Especial de Macau, "a identidade do indivíduo e a profissão não são objetos de ponderação, os riscos e ameaças à segurança são a única consideração e a aplicação deste regulamento sempre foi analisada caso a caso".