Ativista egípcio-britânico inicia greve de água na prisão

"Ele beberá o último copo de água hoje às 10 da manhã, e com isso começará a contagem regressiva para a sua libertação [da prisão] ou para a sua morte, a contagem regressiva para a sua libertação das garras de Abdelfatah em Sisi", escreveu Mona Seif, no Facebook.

Mona Seif é irmã de Alaa Abdelfatah e ativista pró-democracia.

Hoje teve início, na cidade egípcia Sharm el Sheikh, a 27.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP27).

Abdelfatah, preso há três anos, iniciou uma greve de fome parcial da prisão há mais de 200 dias.

O ativista contesta a legitimidade da sua detenção e reivindica em prol dos direitos humanos no Egito.

O ativista foi preso em 2019 por "divulgar notícias falsas", isto após ter cumprido uma pena de cinco anos de prisão por participar num protesto.

Mona Seif partilhou uma carta de Alaa Abdelfatah na qual este afirma ter tomado esta decisão para lutar pela sua liberdade e a dos "prisioneiros de um conflito do qual não fazem parte" e por "todas as vítimas de um regime que não sabem como lidar com sua crise de uma forma que não seja repressão".

Outra irmã de Alaa Abdelfatah, Sanaa Seif, que iniciou um protesto pacífico do lado de fora do Ministério das Relações Exteriores britânico, a poucos metros da residência oficial do primeiro-ministro em Downing Street, deverá chegar na segunda-feira a Sharm el Sheikh, segundo informaram membros da família e noticia a espanhola EFE.

Alaa Abdelfatah é um dos rostos mais emblemáticos e influentes das revoltas populares no Egito em 2011, que acabaram com a saída do presidente Hosni Mubarak.

Este protesto na prisão acontece enquanto decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais se reúnem na COP27, para tentar travar o aquecimento do planeta, limitando o aquecimento global a 2ºC (graus celsius), e se possível a 1,5ºC, acima dos valores médios da época pré-industrial.

Líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já confirmaram que vão estar presentes, e o Governo português vai ser representado pelo primeiro-ministro, António Costa.