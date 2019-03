Ativista Greta Thunberg pede a participação dos adultos nas greves pelo ambiente

Lusa15 Mar, 2019, 12:31 / atualizado em 15 Mar, 2019, 13:40 | Mundo

Greta Thunberg no protesto que iniciou com o nome de "Greve Global por um futuro" | Reuters

"Este movimento tinha de acontecer, nós não temos escolhas. A maior parte dos grevistas que estão mobilizados ainda não podem votar. Imaginem o que isso significa. Apesar da crise climática, apesar de conhecermos os factos não temos possibilidade de falar sobre as alterações climáticas com aqueles que têm poder de decisão. Sendo assim, você também não estaria em greve", refere o documento que apela à participação dos adultos nas greves dos estudantes.

O texto que foi publicado em cinco jornais europeus é subscrito por Greta Thunberg, adolescente de Estocolmo que se converteu no rosto do movimento "Youth for Climate" pela defesa do planeta e que hoje organiza marchas e greves a nível mundial, incluindo Portugal onde se estão a realizar manifestações em várias cidades.

O manifesto assinado igualmente por jovens representantes do movimento no Reino Unido, Alemanha, Bélgica e Estados Unidos é a mais recente publicação na conta de Greta Thunberg nas redes sociais Twitter e Facebook.

"Estamos a faltar à escola porque cumprimos o nosso dever", disse recentemente Greta Thunberg durante uma reunião pública em Bruxelas em que justificou as greves estudantis que são organizadas todas as semanas desde o final do ano passado e que começaram em Estocolmo.

Filha do ator Svante Thunberg e da cantora lírica Malena Ernam, Greta nasceu em 2003 e sofre de síndrome de Asperger.

Malena Ernam revela no livro "Scenes from her Heart", publicado no final do ano passado, que a filha tinha 11 anos quando começou a interessar-se pelas questões relacionadas com as alterações climáticas tendo sofrido uma depressão que "arrastou toda a família para uma crise" superada depois de mudanças no estilo de vida que passou a incluiu alimentação vegetariana e a abandonar as viagens de avião.

Após as primeiras greves inspiradas por Greta Thunberg um grupo de deputados socialistas decidiram propor o nome da jovem como candidata ao Prémio Nobel da Paz por entenderem que as ameaças ambientais são causadoras de guerras e conflitos e lutar pela preservação do planeta é uma importante contribuição para a paz.