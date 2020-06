Ativista guineense pede "vigilância mais cerrada" de Portugal à mutilação genital feminina

"Sabe-se, não se consegue provar, mas as pessoas falam", disse Fatumata Djau Baldé à agência Lusa, apontando a mata das Mercês, na zona de Sintra, como um dos locais que lhe foi recentemente referenciado como sítio de prática de mutilação genital feminina.

A ativista acrescentou que "está a acontecer em Portugal e é preciso uma vigilância mais cerrada das autoridades e das organizações que estão a trabalhar a temática" no terreno.

A responsável guineense falava à agência Lusa, em Lisboa, à margem da apresentação do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) sobre a situação da população mundial em 2020, que este ano se centrou na mutilação genital feminina (MGF), no casamento infantil e na seleção sexual que dá preferência aos filhos homens.

Fatumata Djau Baldé defendeu que, à semelhança do que já acontece na Guiné-Bissau, é preciso criar em Portugal redes de denúncia que possam ir "até ao nível dos bairros", considerando que só assim se conseguirá que os casos possam ser denunciados previamente e as mutilações evitadas.

"Na Guiné-Bissau, tivemos denuncias de que um grupo de crianças ia ser submetido a essas práticas, comunicamos à polícia e essas crianças foram salvas", disse.

Para Fatumata Djau Baldé, na Guiné-Bissau o "processo de combate" à MGF "está muito mais avançado do que em Portugal e em outros países europeus", onde continua a ser tabu abordar o tema com as comunidades de imigrantes.

"É muito difícil juntar as mulheres e os homens para falar deste tema. Por isso, pensamos que se poderia chegar mais facilmente aos homens do que às mulheres no combate a essas práticas", advogou.

Para esta responsável, se um homem decide que as suas filhas não serão submetidas a MGF, a maior parte das mulheres deixará de o fazer, embora admita que haverá sempre algumas que "sentirão que é sua obrigação" mutilar as crianças.

De acordo com o relatório do FNUAP, 45% das mulheres e raparigas da Guiné-Bissau sofreram MGF.

Os dados têm como referência o ano de 2014 e Fatumata Djau Baldé adiantou que têm sido feitos progressos.

Em 2019, não houve qualquer denuncia de MGF de raparigas e, em 2020, foi registado há alguns dias um caso, em Ingoré, norte da Guiné-Bissau, que está já a ser investigado pelo Ministério Público.

"A pratica existe, mas mais às escondidas e está a ser feita sobretudo em bebés. Por isso, queremos um grande envolvimento dos profissionais de saúde para que qualquer criança dos zero aos 5 anos que chegue ao centro de saúde ou hospital seja avaliada", disse.

"O número de casos conhecidos reduziu grandemente, mas há também uma nova estratégia de encobrimento", afirmou, revelando que é muito comum que a MGF ocorra quando as crianças são levadas para fazer furos nas orelhas para assim se poder alegar este como o motivo para o choro.

Em Portugal, a mutilação genital feminina é uma prática associada às comunidades da Guiné-Bissau, mas também do Senegal e da Guiné-Conacri.

O relatório do FNUAP, hoje divulgado, defende que o casamento infantil e a mutilação genital feminina podem ser eliminados dentro de 10 anos, estimando que um investimento de três mil milhões de euros até 2030 salvaria destas práticas 84 milhões de raparigas em todo o mundo.

Embora a MGF esteja a diminuir na maioria dos países onde é praticada, trata-se de países que estão a registar elevadas taxas de crescimento populacional, o que significa que o número potencial de raparigas alvo desta prática continuará a aumentar, apontou o relatório.

A nível mundial, estima-se que cerca de 200 milhões de raparigas e mulheres sofreram alguma forma de MGF e que 68 milhões de raparigas estejam em risco de serem mutiladas até 2030.

De acordo com o FNUAP, mais de quatro milhões de raparigas serão mutiladas a nível mundial este ano e, apesar dos progressos registados nos últimos anos, regista-se um ressurgimento durante a pandemia.

Concentrada no continente africano, a MGF é também comum em países como o Iraque e o Iémen, e em alguns países asiáticos como a Indonésia, onde se estima que 49% das raparigas com menos de 11 anos de idade tenham sofrido esta prática.

Os últimos dados disponíveis, citados no relatório, mostram que a percentagem de mulheres com idades compreendidas entre os 15-49 anos que sofreram MGF varia entre os cerca de 1% nos Camarões (em 2004) e no Uganda (em 2011) e pelo menos 90% no Djibuti (em 2006), Egito (em 2015), Guiné-Conacri (em 2018) e Mali (em 2018).

O relatório alertou também que a pandemia de covid-19 está a atrasar a luta contra o casamento infantil e a mutilação genital feminina.

De acordo com uma análise do FNUAP, Avenir Health, Johns Hopkins University (EUA) e Victoria University (Austrália), se a pandemia causar um atraso de dois anos nos programas de prevenção da mutilação genital feminina, os investigadores projetam para a próxima década a existência de dois milhões de casos de mutilação genital feminina que poderiam ter sido evitados.