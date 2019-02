Ativista luso descendente detido na Venezuela

Foto: Nuno Veiga - Lusa

A ativista sonha com a liberdade do irmão, mas só acredita na sua libertação "quando a Venezuela for livre".







Ana maria Costa espera que o autoproclamado presidente Juan Guaidó possa ser sinónimo de mudança, pelo respeito pelos direitos humanos no país.





E deixa uma pergunta ao responsavel máximo das Nações Unidas, António Guterres, se ele "quando dorme à noite não tem pesadelos e não se lembra dos mortos na Venezuela."



Reivindicações no dia em que se realiza, na capital do Uruguai, a primeira reunião entre Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, e países latino-americanos para abordar a crise na Venezuela.O ministro português dos Negócios Estrangeiros vai encontrar-se com os representantes de países europeus e latino-americanos, no sentido do povo venezuelano poder ter acesso a eleições livres, transparentes e credíveis.