Ativista Nabil Rajab libertado no Bahrein devido à pandemia

"Nabil [Rajab] foi libertado", disse Mohammed al-Jichi à agência francesa France-Presse, referindo-se ao ativista de 55 anos, que vai cumprir em casa os três anos que restam da sentença internacionalmente criticada, depois de ter sido detido em junho de 2016.

Rajab foi uma importante figura na primavera árabe nos protestos do Bahrein em 2011, que viu dezenas de milhares de habitantes da maioritariamente xiita, entre outros, exigirem mais direitos à monarquia liderada por sunitas.

O ativista é também cofundador e presidente do Centro de Direitos Humanos do Bahrein e diretor fundador do Centro de Direitos Humanos do Golfo.

Na altura, as tropas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos ajudaram o Bahrein a reprimir violentamente os protestos.

Rajab recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por mensagens na rede social Twitter alegando tortura numa das prisões do país e criticando a guerra liderada pela Arábia Saudita no Iémen.

De forma separada, recebeu também uma sentença de dois anos de prisão pelas entrevistas que deu na televisão, que incluíram críticas ao regime do Bahrein, uma pequena nação insular junto à costa da Arábia Saudita e que abriga a 5.ª Frota da Marinha dos Estados Unidos.

Porém, não ficou ainda claro quanto tempo Rajab tem ainda por cumprir.

A constituição do Bahrein garante aos cidadãos liberdade de expressão. No entanto, Rajab foi processado de acordo com leis que tornam ilegal ofender um país estrangeiro, espalhar rumores durante tempos de guerra ou "insultar" uma agência governamental, o que atraiu críticas internacionais de ativistas, assim como do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária.

"As opiniões e convicções políticas do senhor Rajab estão claramente no centro deste caso e as autoridades demonstraram uma atitude em relação a ele que só podem ser caracterizadas como discriminatórias. Ele tem sido alvo de perseguição, incluindo privação da liberdade, por muitos anos e não há outra explicação para isto exceto que ele está a exercer o seu direito de expressar essas opiniões e convicções", afirmou o painel, em 2018.

Nos anos desde os protestos de 2011, o Bahrein desmantelou grupos de oposição, encarcerou ativistas e revogou a cidadania de mais de 700 pessoas. Durante a repressão, grupos locais de militantes xiitas realizaram pequenos ataques às forças de segurança.

Os Estados Unidos, sob a presidência de Barack Obama, suspenderam a aprovação de uma venda multimilionária da caças F-16 por preocupações com a questão dos direitos humanos no Bahrein. Mais tarde, a Administração de Donald Trump aprovou a venda sem que essas preocupações fossem abordadas.

