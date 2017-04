Ativista nega-se a pagar multa e continua preso na Guiné Equatorial - Advogado

Lusa 27 Abr, 2017, 12:36 | Mundo

"Alfredo disse que não irá pagar a multa porque a considera ilegal. Esta manhã deverá ser interposto um `habeas corpus` para a sua libertação, vamos ver como corre", declarou à Lusa Ponciano Mbomio Nvó, um dos vários advogados que acompanha o caso dos dois ativistas equato-guineenses que foram presos a 17 de abril.

A polícia da Guiné Equatorial prendeu Enrique Asumu e Alfredo Okenve a 17 de abril, que são respetivamente o presidente e o vice-presidente do Centro para o Desenvolvimento de Estudos e Iniciativas (CEID), sem apresentar uma acusação formal.

Enrique Asumu foi libertado na terça-feira contra o pagamento de dois milhões de francos CFA (três mil euros) pela família, referente a uma alega multa. Alfredo Okenve deveria também pagar os dois milhões de francos CFA para recuperar a liberdade.

"Enrique pagou a multa e saiu em liberdade, mas Alfredo nega-se a fazê-lo", sublinhou Mbomio Nvó.

O Ministério do Interior ordenou ao CEID que suspendesse as suas atividades por tempo indeterminado em março de 2016. A CEID apelou da decisão de suspensão das suas atividades, mas não recebeu sequer uma resposta, segundo um representante da organização.

Alguns colegas que conversaram com Asumu e Okenve disseram que as autoridades equato-guineenses ameaçaram multá-los por violarem esta ordem.

A organização anunciou que em setembro de 2016 que iria retomar as suas atividades e, desde então, vinham organizando e participando em eventos em que representantes das várias autoridades ministeriais também compareceram.

A 17 de abril, Asumu e Okenve foram chamados aos escritórios do ministro da Segurança Nacional, que está situado no mesmo prédio da Delegacia Central de Malabo. O ministro interrogou os dois homens no seu escritório por mais de cinco horas, de acordo com dois colegas que os acompanharam a esta reunião.

Depois do final da reunião, por volta das 06:00 horas da manhã, as autoridades impediram Asumu e Okenve de saírem do prédio.

A polícia permitiu que os colegas, bem como os membros das famílias, visitassem Asumu e Okenve, e permitiram-lhes acesso aos seus advogados. Entretanto, as autoridades não os apresentaram diante de um juiz, o que é uma exigência da lei num prazo de 24 horas. Também ão foram formalmente acusados, o que, de acordo com a lei da Guiné Equatorial, deve ocorrer dentro do prazo de 72 horas.

"Este assunto é, digamos assim, um pouco complexo, para não dizer absurdo. Porque trata-se de uma suposta infração administrativa e isso não deveria retirar a liberdade (aos ativistas)", disse o advogado.

"Isso realmente surpreende-me, o facto de dizerem (o Governo equato-guineense) que cometeram uma infração administrativa e este seja o motivo da sua detenção. Não entendo, como advogado, como isso é possível", acrescentou.

Para Ponciano Mbomio Nvó, "a lei não contempla esta situação".

"Outra coisa seria se tivessem cometido um delito e, mesmo assim, dever-se-ia seguir os trâmites legais estabelecidos para se realizar detenções, um mandado de prisão, e não através de um ministro. O ministro não tem poder para prender ninguém. Por isso não entendemos esta situação", declarou o advogado.

Na semana passada, sete organizações dos direitos humanos exigiram que as autoridades da Guiné Equatorial libertassem imediatamente dois ativistas, entre as quais a Amnistia Internacional e a Transparência Internacional.

A Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.