Ativista portuguesa ameaçada de expulsão do Sahara Ocidental por Marrocos

Isabel Lourenço estava nos territórios ocupados do Sahara Ocidental.



Esta portuguesa tinha passaporte válido e também autorização para viajar em Marrocos.



O seu objetivo era acompanhar a situação de famílias de presos condenados pelos tribunais marroquinos.



Em declarações à Antena 1, Isabel Lourenço, em viagem para Agadir, explica o porquê de estar em Marrocos. Viaja num táxi coletivo e tem estado em contacto com a embaixada portuguesa que lhe garantiu que não irá ser expulsa de Marrocos.



A ativista tem acompanhado nas últimas duas décadas o conflito no Sahara Ocidental junto dos campos de refugiados e também com a população saraui na Europa.