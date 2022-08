Ativista russo dos direitos humanos pró-Kremlin atacado em casa

"Na noite de quarta-feira, Igor Alexandrovich [Kaliapin] foi atacado em casa, localizada numa cidade da região de Nizhni Novogorod", publicou a organização, muito conhecida na Rússia, na rede social Telegram.

A ONG russa também divulgou uma foto do ativista, com o rosto ferido, no hospital para onde foi levado devido a uma suspeita de traumatismo.

Segundo Valeri Fadeev, presidente do Conselho de Direitos Humanos e assessor do Presidente russo, Vladimir Putin, o ativista foi atacado por uma pessoa que "tentou cortar o seu rosto e estrangulá-lo".

Kaliapin conseguiu chamar a polícia e o autor do ataque foi preso.

Advogados do escritório regional da Equipa Contra a Tortura - anteriormente Comité Contra a Tortura - foram ao local, assim como a polícia.

Na conta do Conselho de Direitos Humanos na rede social Telegram, Valeri Fadeev declarou que, no momento, não há ligação entre o ataque e as atividades de direitos humanos" desenvolvidas por Kaliapin.

O jornal russo MK referiu que o agressor se apresentou como polícia antes de atacar Kaliapin na porta da sua casa.

Também hoje, a Bulgária recusou-se hoje a extraditar um russo - que se opõe à guerra na Ucrânia e que também é acusado de evasão fiscal no seu país - por temer que não receba um julgamento justo.

O Tribunal de Recurso de Varna, no leste da Bulgária, invalidou hoje uma decisão de extradição tomada no início de agosto em relação a Alexey Altchin, de 46 anos, empresário acusado na Rússia de evasão fiscal no valor de 282,5 milhões de rublos (4,8 milhões de euros).

"O tribunal concluiu que há risco de agravamento da sua situação devido às suas crenças políticas e de violação dos seus direitos durante um julgamento criminal", argumentou o Tribunal de Recurso da Bulgária num comunicado de imprensa.

A decisão baseou-se em duas resoluções do Parlamento Europeu e num relatório do Comité de Helsínquia, segundo o qual "não há dúvida de que a Rússia intensificou a repressão contra manifestantes e ativistas da sociedade civil que protestam contra a guerra".

Residente na Bulgária desde 2014, Alexey Altchin queimou o seu passaporte russo em frente ao consulado russo em Varna, durante uma manifestação em fevereiro contra a guerra na Ucrânia.

Manifestações em apoio ao russo foram organizadas nas últimas semanas em Sofia e Varna. Intelectuais búlgaros pediram ao Presidente da Bulgária, Roumen Radev, que lhe concedesse asilo.