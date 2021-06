Ativista são-tomense do `Anda Pligo` condenado a três meses de prisão com pena suspensa

Juntamente com Apolinário Zeferino, foi igualmente condenada pelo tribunal de primeira instância Serena Mendonça, também a três meses de prisão, convertidos em 15 dias de prestação de trabalhos comunitários junto da Câmara Distrital de Água Grande.

Os dois condenados fazem parte de um conjunto de cinco arguidos detido pela polícia nacional no dia 16 deste mês, durante uma manifestação organizada pela sociedade civil em protesto conta a violência contra as mulheres, e que foram julgados em processo sumério.

Os outros três arguidos foram colocados em liberdade.

Os arguidos foram julgados por crime de desobediência durante uma manifestação contra a violência contra as mulheres ocorrida na passada quinta-feira, três dias depois de uma cidadã de 40 anos ter sido assassinada com golpes de catana, na comunidade de Boa Entrada, cerca de 16 quilómetros a norte de São Tomé, pelo ex-companheiro, com o qual já não vivia há mais de um ano.

A condenação foi, entretanto, confirmada pelo próprio Apolinário Zeferino, que na rede social Facebook lembrou que a juíza que o condenou é a mesma que "em tempos" o havia impedido de viajar, num outro processo ainda pendente nos tribunais.

"Eu quero vos dizer que fui condenado hoje a três meses de prisão com uma pena suspensa de um ano, eu fui hoje julgado por uma juíza que vocês bem conhecem que em tempos atrás me impediu de sair do país", referiu Apolinário Zeferino, que é também diretor de campanha do seu companheiro do `Anda Pligo`, Abel Bom Jesus, candidato às presidenciais de 18 de julho.

O arguido criticou o que considera do "papel desempenhado" pelo representante do Ministério Público durante a audiência do julgamento.

"Mas isto tudo faz parte daquilo contra o qual nós lutamos, que é a injustiça", sublinhou Pindó, cujo advogado prometeu recorrer da sentença.

`Pindó` e Abel Bom Jesus formam o grupo ativista `Anda Pligo`, que tinha um programa na televisão nacional são-tomense, mas que foi cancelado após a direção da TVS ter considerado que este era usado com fins políticos. Os dois ativistas prosseguiram depois o seu trabalho através da rede social Facebook.