Ativistas alarmados. Biden pondera reclassificar movimento Houthi como "terrorista"

Quando, há pouco mais de um ano, o então recém-eleito presidente Joe Biden ocupou a Casa Branca, começou de imediato a anular decisões tomadas pelo antecessor, Donald Trump.Uma delas foi a de, depois de as Nações Unidas e organizações não-governamentais terem avisado que as sanções impostas pelos Estados Unidos estavam a aumentar a fome e a crise no Iémen, atormentado pela guerra.“A revogação [pelo presidente Joe Biden]aquela que é considerada a maior crise humanitária do mundo”, declarou em fevereiro de 2021 o secretário de Estado Antony Blinken.Agora, porém, a Administração Biden está a ponderar voltar a classificar o movimento Houthi de grupo terrorista, a pedido dos Emirados Árabes Unidos (EAU), que sofreram ataques por parte dos rebeldes.“Estamos ae o desejo de sermos parceiros da Arábia Saudita, dos EAU e de outros países que estejam sob a ameaça destes ataques Houthis”, tinha já referido em janeiro o presidente Joe Biden.No início deste mês, os Estados Unidos anunciaram que iriam enviar um navio de guerra e aviões de combate para ajudar os Emirados Árabes Unidos contra os Houthis, após vários ataques dos rebeldes iemenitas contra esse país do Golfo.

“Pode ter um impacto devastador”

No final de janeiro, de acordo com dois funcionários do executivo norte-americano em declarações ao jornal onlineou “Terrorista de Estado Especialmente Designado”.Segundo especialistas e ativistas, qualquer uma destas designações dificultaria ou impediria grupos de ajuda humanitária de prestarem auxílio aos iemenitas em crise.“Classificar os Houthis de Organização Terrorista Estrangeira, que é precisamente aquilo que a Adminstração [de Joe Biden] quis reverter há um ano”, explicou aoBruce Riedel, especialista em políticas para o Médio Oriente.Como resultado da decisão de Donald Trump durante a sua presidência, “até a importação de bens sofreu graves impactos e”, explicou por sua vez um membro da ONG Oxfam America.

A pior crise humanitária do mundo

As autoridades Houthis, apoiadas pelo Irão, são compostas por combatentes experientes que acreditam estar a ser marginalizados pelo Governo central.Da minoria zaidita (uma dissidência do xiismo), muito presente no norte do Iémen, esses Houthis, utilizando ainda civis como escudos humanos.Nos últimos anos conquistaram vastas áreas do norte e oeste do Iémen, levando em 2015 à intervenção de uma coligação militar sob comando saudita que tem procurado restaurar o Governo internacionalmente reconhecido.As duas partes continuam a insistir nas suas posições.que reconhece “a legitimidade” do presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e exigem a retirada dos Houthis dos territórios que conquistaram, bem como a entrega das armas pesadas.Os Houthis pedem, por sua vez,antes de qualquer concessão.Segundo a ONU, que considera esta a pior crise humanitária do mundo, o conflito no Iémen. Três em quatro iemenitas estão totalmente dependentes da ajuda, de acordo com as Nações Unidas.

