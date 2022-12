Ativistas climáticos bloqueiam túnel do Monte Branco, que liga França e Itália

O corte do trânsito em ambos os extremos deste túnel rodoviário que liga Chamonix, na Alta Sabóia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália), foi o mais recente de uma série de protestos controversos que os dois grupos têm organizado para chamar a atenção para a necessidade de agir contra a crise climática.

Cidadãos preocupados com as alterações climáticas simpatizantes do grupo italiano iniciaram o seu protesto às 12:30 locais (11:30 em Lisboa), segurando uma faixa em que se lia "Ultima Generazione -- Não ao Gás, Não ao Carvão" e interrompendo o trânsito durante cerca de uma hora.

A polícia teve de chamar os bombeiros para quebrar as correntes com que os manifestantes se ligaram uns aos outros, antes de os retirar à força do extremo italiano do túnel.

"Um Governo deve oferecer às novas gerações perspetivas de um futuro estável e a possibilidade de ter uma família", defendeu Alessandro, um membro de 21 anos do grupo Ultima Generazione (UG), citado pela agência de notícias italiana ANSA.

"Em vez disso, cada vez mais pessoas da minha idade não querem ter filhos, por causa do futuro devastador a que o Governo está conscientemente a condenar-nos", prosseguiu, acrescentando: "Isto é assustador e inaceitável".

O ativista italiano disse ainda: "O Governo não está a proteger-nos e, por essa razão, eu continuarei a participar neste tipo de ações até que as nossas reivindicações sejam atendidas".

O UG exige o fim imediato da reabertura de minas de carvão desativadas e o desmantelamento de novos projetos de perfuração para extração de gás em Itália.

Pretende também que o Governo tome medidas para aumentar a energia gerada por fontes renováveis no país em pelo menos 20 Giga Watts por ano.

As ações de protesto do UG têm incluído cortar o trânsito às horas de ponta em grandes cidades, perturbar pessoas que viajam em aviões privados, pintar com `spray` fachadas de empresas e instituições ligadas a combustíveis fósseis e danificar importantes obras de arte.

Na quarta-feira, os manifestantes do UG atiraram tinta azul e cor-de-rosa para a entrada do histórico teatro de ópera milanês La Scala antes do início da temporada 2022-2023.

Os grupos UG e Dernière Rénovation fazem parte da rede A22 de grupos de desobediência civil relacionados com as alterações climáticas ativos em vários países, como o Just Stop Oil, no Reino Unido, o Stop Old Growth, no Canadá, e o Declare Emergency, nos Estados Unidos.