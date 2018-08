Ativistas entregam petição ao Governo de Macau para proibir sacos de plástico

Lusa29 Ago, 2018, 12:51 | Mundo

"Macau é uma cidade tão pequena e produz tanto lixo. O Governo tem de atacar este problema", disse hoje à Lusa um dos elementos que organizou a petição, Annie Lao, depois de em menos de duas semanas terem sido recolhidas mais de 4.500 assinaturas.

"A utilização excessiva de plástico está a resultar num desperdício diário de plástico, a maioria não reciclável nem biodegradável, e que contém químicos tóxicos que acabam por afetar a nossa saúde, o ambiente, os rios, os oceanos, a vida marinha e o ecossistema num todo", pode ler-se na Petição sobre o Desperdício de Plástico e Poluição em Macau, que vai ser entregue ao secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, e ao diretor dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA), Raymond Tam Wai Man.

De acordo com Annie Lao, as autoridades não estão a fazer o suficiente para sensibilizar a opinião pública sobre a poluição do plástico e para "a poluição como um todo em Macau".

Para os ativistas ambientais a solução tem passar por acabar com o uso do plástico descartável, ou então "taxar o plástico e controlar a quantidade de lixo que as pessoas fazem por dia".

Na opinião de Annie Lao, o Governo "tem de atacar este problema (...) especialmente os grandes operadores de jogo", que são uns dos principais responsáveis pelos níveis de poluição no território.

Em resposta à Lusa, a MGM China, um dos seis operadores de jogo no território, afirmou estar a ponderar deixar de disponibilizar palhinhas de plástico nas suas cadeias de restaurante em Macau e que estas apenas serão dadas a pedido dos clientes, uma medida que entrou em vigor em julho nos restaurantes da operadora em Las Vegas, EUA.

De acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2017, da Direção dos Serviços de Proteção Ambiental de Macau (DSPA), a quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados por dia `per capita` em 2017 foi de 2,16 quilogramas, um aumento de 2,9% em relação a 2016. No total, em 2017, foram descartadas 510.702 toneladas de resíduos sólidos urbanos, mais 1,6% que em 2016.

No dia 29 de dezembro de 2017, as autoridades do território anunciaram que ambicionam reduzir o lixo `per capita` produzido diariamente no território em quase 30% até 2026.

A meta encontra-se definida no Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017-2026) publicado pela DSPA.

Um dos objetivos concretos passa por reduzir volume médio de resíduos urbanos produzidos diariamente `per capita` em quase 30%, ou seja de 2,11 quilogramas em 2016 para 1,48 quilogramas até 2026.

"Em comparação com outras regiões, o volume médio de resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente `per capita` pelos residentes de Macau situa-se num nível bastante elevado", constatou a DSPA.