Ativistas interrompem sessão sobre a China na Câmara dos Representantes dos EUA

Os dois manifestantes entoaram slogans enquanto seguravam faixas com mensagens como "a China não é o inimigo" ou "fim ao ódio contra os asiáticos", antes de serem retirados pela polícia.

Após o incidente, o presidente da Aliança para a Manufatura Norte-americana, uma associação de promoção da produção industrial local, Scott Paul, disse que "estes manifestantes seriam silenciados na China".

Durante a sessão de terça-feira, que durou cerca de três horas, os representantes dos partidos democrata e republicano concordaram com a importância de competir com o gigante asiático, a segunda maior economia do mundo.

"Estamos numa luta existencial sobre como será a vida no século 21", disse o presidente do comité, o republicano Mike Gallagher.

Entre os assuntos discutidos durante a sessão estiveram os possíveis planos das autoridades chinesas para invadir Taiwan.

A importância de combater a discriminação contra os cidadãos de origem asiática foi repetida por alguns legisladores democratas, incluindo Raja Krishnamoorthi, um dos líderes do comité.

Por outro lado, Krishnamoorthi pediu investimento continuado na indústria dos EUA, citando a recente lei para impulsionar o fabrico de semicondutores aprovado pelo governo de Joe Biden como um exemplo do caminho a seguir.

A sessão discutiu ainda questões como a segurança da rede social TikTok, versão internacional da aplicação chinesa Douyin, detida pela empresa chinesa ByteDance.