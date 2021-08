Ativistas palestinianos lançam balões incendiários após ataques aéreos de Israel

Nos confrontos mais intensos entre israelitas e palestinianos desde a escalada de maio, que durou 11 dias, as autoridades revelaram que um adolescente palestiniano foi morto na terça-feira na Cisjordânia ocupada, durante uma operação militar israelita, noticia a agência AP.



Aviões israelitas bombardearam a Faixa de Gaza na última madrugada, desencadeando retaliações por parte do Hamas.



O exército israelita indicou que aviões de combate tiveram como alvo "um local de fabrico de armas pertencente ao Hamas em Khan Younes", a entrada de um túnel subterrâneo em Jabalia e um local de lançamento subterrâneo de 'rockets' "situado perto de casas e de uma escola em Chejaya", um bairro da cidade de Gaza.



"Os ataques foram em retaliação pelo lançamento de balões incendiários por parte do Hamas para território israelita" na segunda-feira, adiantou o exército do Estado hebreu num comunicado.



Na segunda-feira, os bombeiros israelitas deram conta de vários incêndios em território israelita, perto do enclave, desencadeados por balões incendiários lançados da Faixa de Gaza.



O ataque aéreo noturno israelita é o segundo dos últimos dias na Faixa de Gaza. Na noite de sábado para domingo, o exército do Estado hebreu indicou ter tido como alvo "quatro locais de fabrico e armazenamento de armas" do Hamas, após confrontos com palestinianos no sábado, à margem de manifestações na barreira que separa os dois territórios.