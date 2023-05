Ativistas tentam travar em tribunal nova lei anti-homossexuais promulga no Uganda

Ativistas dos direitos da comunidade LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) apresentaram hoje recurso no Tribunal Constitucional do Uganda para tentar derrubar a lei, promulgada na segunda-feira pelo Presidente, Yoweri Museveni, que endurece as penas para homossexuais.