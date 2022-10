Atleta recebida em festa no Irão após competir sem hijab na Coreia do Sul

Já está no Irão a atleta que desafiou o regime iraniano. Elnaz Rekabi, que participou numa competição de escalada na Coreia do Sul sem usar o hijab a cobrir o cabelo, foi recebida em festa por centenas de pessoas no aeroporto de Teerão.