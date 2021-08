Atletas paralímpicos afegãos já estão em Tóquio

Os atletas seguiram primeiro para Paris e já no Japão foram recebidos pelo presidente do Comité paralímpico internacional.



Craig Spence diz que foi um momento extremamente comovente e que a prioridade agora é garantir a saúde mental e o bem-estar dos dois atletas.



O velocista Hossain Rasouli vai participar na prova de salto em comprimento na terça-feira.



E Zakia Khudadadi no Taekwondo vai competir na prova menos de 49 kg na categoria K44, na quinta.