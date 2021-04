Atletas Samuel Barata e Carla Salomé Rocha revalidam títulos dos 10 mil metros

Samuel Barata protagonizou um dos melhores resultados do meio-fundo português nos últimos anos, cortando a meta com a marca de 28.03,94 minutos, melhorando em mais de 26 segundos o seu recorde pessoal, e ficou muito perto de baixar os 28 minutos.

Para ter alcançado a marca, e ficado perto da melhor marca portuguesa dos últimos 15 anos, Samuel Barata contou com o trabalho da `lebre` de serviço, Hoseas Kiplangat, até aos oito quilómetros.

A prova ditou ainda a obtenção de recordes pessoais nos quatro atletas seguintes: Miguel Marques (Sporting), com 29.01,65; João Pedro Pereira (Vitória FC), com 29.22,03; Miguel Borges (4Run), com 29.22,83; Filipe Vitorino (CN Rio Maior), com 29.27,19.

Quanto à competição feminina, o triunfo isolado pertenceu a Carla Salomé Rocha (Sporting), em 33.18,73 minutos, à frente de Emília Pisoeiro (RD Águeda), com 33.52,59, e de Susan Francisco (Sporting de Braga), com 33.53,13.