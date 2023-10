Ato terrorista do Hamas contra Israel condenado por antigos PR e PM latino-americanos

Os ex-líderes de Espanha e da América Latina, participantes da Iniciativa Democrática de Espanha e das Américas (IDEA), assinaram uma declaração na qual condenaram o ataque brutal do Hamas no passado sábado, que descreveram como "um claro crime de guerra e um crime contra a humanidade".

"Perante o sucedido, reivindicamos o direito à paz motivado pela segurança comum e pelo valor obrigatório do respeito pela dignidade da pessoa humana", afirmaram os antigos líderes.

Assinam a declaração Nicolás Ardito Barletta e Mireya Moscoso (Panamá); Vicente Fox (México), Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez e Ernesto Pérez Balladares (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador) e Iván Duque, Álvaro Uribe e Andrés Pastrana (Colômbia).

Entre os signatários estão também José María Aznar e Mariano Rajoy (Espanha); Federico Franco e Juan Carlos Wasmosy (Paraguai); Eduardo Frei e Sebastián Piñera (Chile); Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, Lenín Moreno e Osvaldo Hurtado (Equador); Luis Alberto Lacalle (Uruguai); Mauricio Macri (Argentina) e Jorge Quiroga e Carlos Mesa (Bolívia).

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Esta é considerada a maior escalada do conflito palestiniano-israelense em décadas.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel declarou estado de guerra no sábado, bombardeando a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como "Espadas de Ferro".

O mais recente balanço do Ministério da Saúde palestiniano registava pelo menos 560 mortos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza -- incluindo dezenas de menores e mulheres -- o que elevava para mais de 1.250 o total de mortes nos dois lados na sequência dos confrontos armados iniciados no sábado.