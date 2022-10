Atração de mosquitos por algumas pessoas pode acontecer devido a cheiros

“Se têm um nível alto de químicos na vossa pele, vocês vão ser aquela pessoa no piquenique que vai ser mordida mais vezes”. Esta é a explicação de Leslie Vossgall, uma neurobióloga da Universidade de Nova Iorque.



Vosshall continuou a explicar: “Existe muito folclore sobre quem sofre as mordeduras dos mosquitos, mas a maioria das afirmações não têm provas científicas que as provem”.



Para conseguir provar o “magnetismo” que chama mosquitos, os investigadores criaram uma experiência em que colocaram várias pessoas com cheiros diferentes e as conclusões foram publicadas na terça-feira na revista científica Cell.



Foram chamados 64 voluntários à universidade e em cada braço foram colocadas meias de nylon até que foram para um tubo onde os mosquitos foram lançados. Tornou-se claro para os investigadores que se trata de uma questão de cheiros.



“Eles [mosquitos] foram imediatamente para os objetos mais atraentes. Tornou-se demasiado óbvio”. A investigação utilizou mosquitos que propagam a febre amarela, zika e dengue e Leslie Vosshall disse que espera resultados similares em outras espécies de mosquitos.



Matt DeGennaro, neurocientista da Universidade da Flórida, disse que as pessoas que são um “íman” de mosquitos acabam por manter-se como um “íman” durante os anos seguintes, nunca mudando a situação.



Os investigadores encontraram fatores comuns: os mosquitos são atraídos por pessoas que têm na pele níveis altos de ácidos, moléculas gordurosas, que fazem parte do processo de hidratação natural da pele. Cada pessoa produz uma quantia diferente e quanto mais se produz mais provável é que uma pessoa seja constantemente atacada por um mosquito.



A questão para estas pessoas é como podem livrar-se dos mosquitos. Jeff Riffel, neurobiologista da Universidade de Washington, acredita que pode haver maneiras de se manipular estes níveis de ácidos de maneira a não chamar tanto a atenção. No entanto, a questão é difícil, explica Riffel, já que os mosquitos acabam por se adaptar às pessoas.



“Os mosquitos são resilientes. Têm muitos planos de reserva para nos encontrarem e morderem-nos”, concluiu Leslie Vosshall.