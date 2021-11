Atracou na ilha de Lampeduza navio alemão que transportava 847 migrantes.

Atracou em Lampeduza navio com 847 migrantes. Estava há vários dias no Mediterrâneo à espera da autorização para atracar num porto europeu. Malta não respondeu aos apelos de emergência, e acabou por ir para Itália. O Porto de Trapani autorizou a entrada do navio onde seguem 170 menores e 53 mulheres.