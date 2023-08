Atraso na criação de fundo da ONU para Venezuela agrava situação humanitária

Em comunicado divulgado na quarta-feira, a HRW sublinha ser "urgente avançar com um acordo humanitário" e que "é necessário estabelecer um fundo administrado pela ONU".

Segundo a HRW, em 26 de novembro de 2022, após meses de negociações suspensas, representantes do Governo de Nicolás Maduro e da oposição assinaram um acordo para aumentar a ajuda humanitária aos venezuelanos, mas "o fundo, que seria criado com ativos do Estado venezuelano que foram congelados no estrangeiro, ainda não foi criado".

Citando a diretora da HRW para as Américas, Juanita Goebertus, o documento explica que o governo venezuelano, a oposição, a ONU e os EUA, "devem agir de forma rápida e transparente para garantir que a ajuda chegue aos venezuelanos".

"Os milhões de venezuelanos em extrema necessidade humanitária não podem mais esperar", sublinha.

Segundo a HRW, os atrasos na aplicação do acordo parecem estar relacionados com a inação de Caracas para identificar os ativos congelados no estrangeiro e também com atrasos de governos e bancos estrangeiros na libertação desses bens e da ONU na criação do fundo.

"Apenas em maio, seis meses após o acordo, é que a administração [do Presidente norte-americano, Joe] Biden garantiu à ONU que protegeria o fundo dos credores que pudessem tentar embargar o dinheiro para cobrar dívidas pendentes", explica.

Por outro lado, o Governo venezuelano paralisou as negociações com a oposição, alegando que outras partes interessadas não cumpriram a sua parte do acordado.

"Maduro, a oposição e a ONU devem tomar medidas concretas para implementar o acordo. Deve garantir-se que os fundos cheguem aos necessitados de maneira apolítica e em conformidade com o princípio humanitário básico da neutralidade (...) Os governos estrangeiros que detêm ativos venezuelanos nos seus bancos devem agir prontamente para protegê-los e transferi-los o mais rapidamente possível para o fundo humanitário", explica.

Segundo a HRW a "HumVenezuela", uma plataforma independente de organizações da sociedade civil, estima que 19 milhões (66%) dos 28,7 milhões de pessoas que vivem na Venezuela "têm necessidades humanitárias" e que 18,7 milhões (65%) "perderam ou esgotaram irreversivelmente os seus meios de subsistência e estão na pobreza".

A HRW recorda que, devido à grave crise económica e social, mais de 7,5 milhões de venezuelanos abandonaram o seu país desde 2014, 80% deles para outros países latino-americanos.

O Governo venezuelano anunciou na quarta-feira o desbloqueio de 1.500 milhões de dólares (1.366 milhões de euros) que estavam retidos em Portugal em contas de instituições e empresas venezuelanas no Novo Banco.

"O Governo bolivariano [da Venezuela] ganha ação judicial e recupera os seus ativos em Portugal. Mil quinhentos milhões de dólares foram desbloqueados do Novo Banco", afirmou o ministro de Comunicação e Informação da Venezuela, Freddy Ñañez, na sua conta na rede social X (ex-Twitter).

O ministro acompanha a mensagem com a publicação de imagens, em idioma castelhano, de decisão do Tribunal Central Civil de Lisboa.