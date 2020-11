Atrocidades resultam de "frustração e impotência" das tropas, diz representante de Guterres

"Não estou de forma alguma a justificar os abusos, mas infelizmente são frequentemente o resultado da frustração e impotência das tropas moçambicanas neste conflito", disse na terça-feira em entrevista à edição online do jornal suíço Le Temps.

Manzoni, que até 2019 tinha sido embaixador da Suíça em Moçambique, sendo depois escolhido por António Guterres para acompanhar as negociações de paz entre Governo e oposição, fala nesta entrevista de outro dossiê, o da insurgência armada no norte do país.

"Qualquer abuso deve ser denunciado, investigado e, na medida do possível, severamente punido", referiu, "de ambos os lados", ou seja, do lado dos rebeldes e das tropas moçambicanas.

É o que Manzoni classifica como "um dever de justiça para com todas as vítimas".

"Mas, paradoxalmente, essas atrocidades também devem ser vistas como um claro pedido de ajuda. O exército moçambicano não está preparado para responder de forma adequada à violência sem precedentes de grupos `jihadistas`", detalhou.

Diversos relatos e vídeos nas redes sociais têm mostrado ações de tortura durante o conflito de Cabo Delgado, tornando-se mais mediático o caso de uma mulher indefesa baleada pelas costas até morrer por homens trajados como militares moçambicanos, em setembro.

O Governo moçambicano defende que o vídeo foi fabricado pelos próprios insurgentes, enquanto diversas organizações não-governamentais (ONG) internacionais responsabilizaram as Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas.

Ainda não houve nenhuma investigação ao caso tornada pública.

Na última semana, uma comissão parlamentar composta maioritariamente por deputados do partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), concluíram não haver provas de abusos por tropas moçambicanas.

Na mesma entrevista ao jornal suíço, Manzoni considera que os parceiros do país devem fornecer-lhe ajuda militar para combater os rebeldes em Cabo Delgado, porque os rebeldes no norte de Moçambique são na maioria "`jihadistas` internacionais vindos da Somália, Iémen, Líbia, Uganda e República Democrática do Congo", com "armas muito sofisticadas".

A violência armada em Cabo Delgado dura há três anos e está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2.000 mortes e 435.000 pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos suficientes - concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.