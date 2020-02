Atropelamento Alemanha. Polícia confirma 30 feridos, incluindo várias crianças

Testemunhas afirmaram ao jornal diário Frankfurter Rundschau, terem ficado com a impressão de que o suspeito procurou atingir particularmente as crianças, quando contornou uma barreira que bloqueava o acesso de veículos ao percurso do desfile e se lançou a fundo sobre a multidão.







Um porta-voz da polícia, Henning Hinn, referiu ao início da noite no local, ainda pleno de destroços, que "se pode depreender que foi intencional". O condutor foi detido por tentativa de homicídio mas tem estado sob cuidados médicos e sem possibilidade de ser interrogado.



Dez dos 30 feridos estão em estado grave, acrescentou Hinn. "Entre os que se encontram em estado grave há crianças, infelizmente", acrescentou.

Hinn confirmou assim informações adiantadas há poucas horas pelo tabloide Bild, que mencionavam 30 feridos, um terço dos quais graves, incluindo crianças. O jornal referia igualmente que alguns dos feridos estavam em estado crítico.Tanto a polícia como a procuradoria de Hesse recusaram confirmar rumores de que uma segunda pessoa foi detida em relação ao incidente.

"Plop, plop, plop"

De acordo com a imprensa local,, perto de Kassel, no centro da Alemanha a cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim.O carro avançou pelas 14h30 locais (13h30 em Lisboa), prosseguindo a fundo durante uns trinta metros e deixando um rasto de vítimas estendidas no chão.

Fotografias publicadas pelos media locais mostraram o carro parado à entrada de um parque de estacionamento de um supermercado. A zona em torno ficou lotada de veículos de pronto-socorro, para assistir as vítimas.

"Havia muitas crianças feridas na rua, mas também pessoas adultas.", acrescentou.O dia anterior à terça-feira de Carnaval é conhecido na Alemanha como "segunda-feira das rosas", e é muito celebrado nas regiões de maioria católica, no ocidente e no sul da Alemanha, com desfiles de carros alegóricos nas ruas das grandes cidades, incluindo Colónia, Dusseldorf e Mayence.

Celebrações canceladas

Após o atropelamento em Volkmarsen, todos os festejos foram cancelados em Hasse, por precaução.







As autoridades admitem que pode ter-se tratado de um atentado mas não há sinais de perigo para o resto do país.

A chanceler alemã,e agradeceu o apoio da polícia e das entidades médicas.

O incidente deu-se quase uma semana depois de um duplo tiroteio de índole racista, que fez nove mortos na cidade de Hanau, igualmente em Hesse.







O autor dos disparos matou depois a própria mãe, antes de se suicidar.