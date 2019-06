Atropelamento de Charlotesville. Assassino de manifestante condenado a prisão perpétua

James Fields Jr. tinha lançado o seu automóvel contra um grupo de manifestantes que defendiam a remoção de uma estátua, homenageando um dos mais destacados partidários da escravatura na guerra civil norte-americana.

Dezenas de manifestantes sofreram ferimentos devidos ao atentado e Heather Heyer, uma jurista de 32 anos de idade, conhecida em Charlottesville como defensora de direitos humanos, morreu dos ferimentos.



Fields integrava-se numa outra manifestação, essa de extrema-direita, defendendo que a estátua permanecesse no seu lugar. O presidente Donald Trump foi depois duramente criticado, por ter emitido comentários desculpabilizantes, dizendo que houvera excessos de ambos os lados.

O procurador-geral do Estado da Virgínia, Thomas T. Cullen, justificou a severidade da sentença, segundo citação do New York Times , dizendo que "isto foi calculado, a sangue frio, e foi motivado pela sua [de Fields] arreigada animosidade racial".