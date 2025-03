Atropelamento de multidão na Alemanha fez pelo menos um morto

(em atualização)







Segundo a polícia local estava a decorrer uma operação policial no centro da cidade, sem dar mais pormenores. O incidente ocorreu no momento em que multidões se reuniam em cidades de várias regiões, incluindo a Renânia, para desfiles que marcam a época do carnaval.





A polícia apelou aos residentes para evitarem a área devido a uma operação em grande escala na praça central Paradeplatz.



Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren. — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 3, 2025

Nas primeiras imagens que chegam do local é possível ver várias pessoas caídas no chão a receber ajuda médica. O condutor do carro já foi detido.







Um SUV preto dirigiu-se a alta velocidade contra as pessoas, viajando da praça central Paradeplatz em direção à torre de água da cidade, avançou o site de notícias Mannheim24, acrescentando que várias pessoas ficaram gravemente feridas.





Mannheim



Mindestens ein Toter, nachdem Jemand mit einem Auto durch #Mannheim durch eine Menschenmenge gerast ist 🕯️🙏🏻



Wir werden, wo immer wir können dieses Land wieder sicher machen



Deshalb #nurnochAfD 💙

weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/CBVyGfodzw — AfD Hannover (@AfdHannover) March 3, 2025 A segurança tem sido uma das principais preocupações na Alemanha, na sequência de uma série de ataques violentos nas últimas semanas, incluindo os atentados mortais em Magdeburgo, em dezembro, e em Munique, no mês passado, bem como um esfaqueamento em Mannheim, em maio de 2024.



A polícia estava em alerta máximo para os desfiles de Carnaval deste ano, depois de contas nas redes sociais ligadas ao grupo militante Estado Islâmico terem apelado a ataques nos eventos de Colónia e Nuremberga. Vários vídeos têm sido publicados na rede social X (antigo Twiter), entre os quais um de uma mãe que diz que a sua filha foi projetada sobre um carro, que entrou no centro da cidade de Mannheim e atropelou várias pessoas.A segurança tem sido uma das principais preocupações na Alemanha, na sequência de uma série de ataques violentos nas últimas semanas, incluindo os atentados mortais em Magdeburgo, em dezembro, e em Munique, no mês passado, bem como um esfaqueamento em Mannheim, em maio de 2024.A polícia estava em alerta máximo para os desfiles de Carnaval deste ano, depois de contas nas redes sociais ligadas ao grupo militante Estado Islâmico terem apelado a ataques nos eventos de Colónia e Nuremberga.