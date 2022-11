Atropelamento em Espanha. Detidos português e dois filhos menores

O atropelamento ocorreu na madrugada de domingo, à saída de um restaurante onde se realizava uma festa de casamento. Um carro com quatro ocupantes aproximou-se do local e atropelou um grupo de pessoas com violência.



Uma mulher de 70 anos, dois homens de 60 e 40 anos e um menor de 17 morreram. Há ainda mais quatro feridos, dois deles em estado grave.



Mais tarde, já perto de Toledo, a Guarda Civil deteve o condutor e mais dois ocupantes do veículo.