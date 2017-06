Atropelamento mortal em Londres mata um muçulmano

Mário Aleixo - RTP 19 Jun, 2017, 06:33 | Mundo

As vítimas são fiéis muçulmanos que saíam da mesquita de Finsbury Park, depois da oração noturna do Ramadão.



O atacante foi detido pela polícia britânica.



A primeira-ministra Theresa May já lamentou o incidente e mostrou-se solidária com as vítimas deste incidente, no norte de Londres.



Também o líder do partido trabalhista, na oposição, lamentou o sucedido no norte de Londres. Jeremy Corbin disse em comunicado estar verdadeiramente chocado com o incidente e totalmente solidário com a comunidade muçulmana.



Entretanto, o presidente da câmara garantiu o destacamento de um reforço policial para a zona, com o objetivo de tranquilizar as comunidades muçulmanas.



O jornal Evening Standard fala em dois mortos e acrescentou que o motorista da carrinha ainda saltou da viatura e feriu uma pessoa com uma faca antes de ser detido.