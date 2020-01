Atuais emissões de gases com efeito de estufa podem aquecer planeta mais três graus

As atuais emissões de gases com efeito de estufa podem levar a um aquecimento global de três graus centigrados, que o afirma é Wolfgang Cramer, autor num dos grupos de trabalho do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas.





O valor é admitido como provavel por varios especialistas nas alteraçõres climáticas, e é o dobro do limite definido pelo acordo de Paris.





A organização científica criada no âmbito da ONU e que até 1 de fevereiro junta na Universidade do Algarve cerca de 260 especialistas em alterações climáticas.





Uma reunião técnica para avançar com a elaboração do sexto relatório de avaliação.





Cramer é professor e investigador no Instituto Mediterraneo de Biodiversidade e Ecologia Marinha e Continental em França.





Este especialista em assuntos climáticos na bacia do Mediterraneo não tem duvidas de que Portugal a par de outros países da região já está a ser vitima das alterações climáticas.





A presente seca no sul do país é um exemplo, mas há outros.