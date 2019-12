Audições para destituição de Trump marcadas por protestos

O segundo dia de audições do Comite Judiciário para destituição de Donald Trump arrancou com protestos na sala. A maioria democrata deve redigir ainda esta semana a acusação e a destituição deve ser votada na Câmara dos Representantes logo de seguida. Reportagem do correspondente nos Estados Unidos João Ricardo de Vasconcelos.