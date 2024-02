"Audiência final". Justiça britânica avalia processo de extradição de Assange

Começa esta terça-feira uma última reavaliação do processo de Julian Assange, fundador do WikiLeaks - uma tentativa de impedir a extradição do Reino Unido para os Estados Unidos. Julian Assange está na prisão britânica desde 2019 e, caso o Supremo Tribunal de Londres não se pronuncie favoravelmente sobre o recurso, o jornalista australiano arrisca uma pena máxima de 175 anos de prisão nos Estados Unidos.