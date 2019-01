Augusto Santos Silva apela à realização de "eleições livres" na Venezuela

Foto: Rafael Marchante - Reuters

“Não há nenhuma saída para a crise política na Venezuela que não passe por eleições livres, credíveis, justas e transparentes”, afirmou Augusto Santos Silva.



Para o representante da diplomacia portuguesa, a Assembleia Nacional é "um órgão de soberania na Venezuela que tem uma legitimidade eleitoral intocável, visto que ninguém contestou as eleições que elegeram os deputados”. Situação que contrasta com o que aconteceu nas eleições presidenciais de maio, cujos resultados não foram reconhecidos pela União Europeia, incluindo Portugal.



"Parece-nos que não há nenhuma saída que não seja a organização de eleições onde todos possam concorrer segundo regras que todos aceitem", frisou.



Com respeito à comunidade portuguesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros diz-se preocupado, mas assegura que não houve, até agora, informação de nenhum incidente que tenha "posto em perigo pessoas ou bens da nossa comunidade".



Augusto Santos Silva assegura ainda que o MNE, em especial o secretário de Estado das Comunidades, está em contacto permanente com os conselheiros das comunidades, bem como com a Embaixada e os consulados.