Augusto Santos Silva descarta sanções à Venezuela

29 Jul, 2017

O ministro dos Negócios Estrangeiros sublinha a importância desta posição para as comunidades portuguesas que estão no país.



“O que está em cima da mesa hoje é o esforço da União Europeia para uma descida da tensão na Venezuela”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa em declarações à Antena 1.



TAP vai continuar a voar para a Venezuela



Esta sexta-feira, pela voz do MNE, o Governo português saudava “todas as medidas que favoreçam o diálogo” na Venezuela.O chefe da diplomacia portuguesa fez ainda questão de subscrever a posição comum adotada quarta-feira pela União Europeia relativamente à situação na Venezuela.“Apelamos a ambas as partes para que renunciem a qualquer ato de violência, apelamos a que a separação de poderes seja estritamente respeitada, que o direito de manifestação seja garantido, que os opositores políticos que se encontrem presos sejam libertados e que haja medidas que gerem confiança”, declarou Augusto Santos Silva.Na véspera das eleições para a Assembleia Constituinte na Venezuela, o ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu ainda que a transportadora portuguesa vai continuar a assegurar voos para a Venezuela.Augusto Santos Silva explicou este sábado que também aqui a medida é tomada a pensar na vasta comunidade portuguesa que existe no país.Por oposição, várias companhias aéreas já anunciaram que vão cancelar todas as ligações aéreas com Caracas durante o dia de domingo. A companhia espanhola Iberia justifica a decisão com a “delicada situação na Venezuela” e as “dificuldades operacionais e de segurança”.Também a Air France cancelou os voos para Caracas entre 30 de julho e 1 de agosto.