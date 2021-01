Augusto Santos Silva preocupado com "ataque" ao Capitólio

", disse Augusto Santos Silva à Lusa.Manifestantes apoiantes do presidente cessante, Donald Trump, invadiram quarta-feira o Capitólio norte-americano e entraram em confronto com as forças de segurança, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.O governante português considerou que o "" ao Capitólio é "", e criticou as palavras de Donald Trump antes da invasão pelos manifestantes.Milhares de manifestantes tinham-se reunido quarta-feira em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazerem ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.





Preocupações e expetativas







", defendeu o chefe da diplomacia portuguesa.", sublinhou.Augusto Santos Silva lamentou a morte de uma pessoa e apontou que não há registo de problemas com portugueses no local: "".





Devido aos distúrbios, a sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida, para ser retomada na manhã desta quinta-feira, segundo a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.