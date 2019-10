Aumenta indignação a Bolsonaro por não assinar Prémio Camões a Chico Buarque

Foto| Reuters

Está a crescer a vaga de indignação por Jair Bolsonaro não ter assinado o diploma do prémio Camões atribuído a Chico Buarque.



Depois do desafio lançado por Mia Couto, outros escritores galardoados com o prémio Camões disseram à Antena 1 que apoiam a contestação ao presidente brasileiro.



Hélia Correia, Prémio camões em 2015, defende uma vaga de fundo contra esta posição de Jair Bolsonaro.