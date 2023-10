Aumenta o número de jornalistas vítimas no conflito Hamas-Israel

À medida que aumentam as hostilidades em Gaza, cresce também o número de vítimas dos ataques israelitas. Entre os mais de quatro mil mortos em ambos os lados estavam 15 jornalistas: onze palestinianos, três israelitas e um libanês. Ainda não é claro se os jornalistas em causa estavam a cobrir o conflito no momento das suas mortes, mas foram incluídos na contagem enquanto se investigam as circunstâncias da morte. “Os jornalistas são civis que fazem um trabalho importante em tempos de crise e não devem ser alvo de partes em conflito”, afirmou Sherif Mansour, coordenador do programa do Médio Oriente e Norte da África do CPJ.







Segundo informação do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), pelo menos outros oito jornalistas ficaram feridos e três foram dados como desaparecidos ou detidos. No entanto, prevê-se que o número de vítimas dos ataques não pare de aumentar.





Uma vez que não existe sinal de cessar-fogo no conflito e que a CPJ está a investigar mais de 100 relatos não confirmados de "jornalistas mortos, desaparecidos, detidos, ameaçados e danos em escritórios e casas de jornalistas", como confirmaram na rede social X, antigo Twitter.





In #IsraelGazaConflict

15 journalists dead: 11 Palestinian, 3 Israeli, 1 Lebanese

8 injured

3 missing or detained



CPJ is investigating >100 reports of journalists killed, missing, detained, threatened + damage to journalists' offices & homeshttps://t.co/D9Tm6rNxmb#NotATarget — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) October 17, 2023





Os jornalistas em Gaza enfrentam não só as dificuldades dos civis - impostas pelo bloqueio de Israel à região - como também riscos particularmente altos enquanto para cobrir o conflito: desde falta de Internet e eletricidade aos bombardeamentos aéreos israelitas.





"está a tornar-se impossível fazer reportagens a partir de Gaza" numa altura em que é necessário que os jornalistas, repórteres e fotógrafos estejam na linha da frente para reportar a situação no terreno. De acordo com um artigo do jornal norte-americano Washington Post , esta segunda-feira,numa altura em que é necessário que os jornalistas, repórteres e fotógrafos estejam na linha da frente para reportar a situação no terreno.





“Jornalistas de toda a região estão a fazer grandes sacrifícios para cobrir este conflito doloroso. Todas as partes devem tomar medidas para garantir a sua segurança” apelou Sherif Mansour, em comunicado. O CPJ divulgou a

O CPJ divulgou a lista com a identificação dos jornalistas visados - está em constante atualização - com base em informações obtidas pelas suas fontes e testemunhos dos meios de comunicação social.

"Semana sangrenta"

Fatma Kanso, mãe do jornalista libanês Issam Abdallah, despede-se do seu filho no funeral em Al Khiyam, no Líbano, a 14 de outubro | Zohra Bensemra - Reuters







Entre as quinze vítimas mortais está o jornalista libanês da agência de notícias Reuters, Issam Abdallah, de 37 anos, que foi morto na sexta-feira, 13 de outubro, quando mísseis disparados na direção de Israel o atingiram, assim como a outros seis jornalistas que ficaram feridos, segundo um colega da agência noticiosa que estava no local.



De acordo com a

segundo um colega da agência noticiosa que estava no local.De acordo com a Reuters , o grupo de jornalistas da Al Jazeera e da agência France Presse (AFP) estava a trabalhar perto de Alma al-Shaab, junto à fronteira com Israel, onde as forças militares israelitas e a mílicia libanesa Hezbollah têm trocado tiros em confrontos fronteiriços.