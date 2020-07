Aumenta para 113 o número de mortos em deslizamento de terras na Birmânia

"Até ao momento encontrámos um total de 113 corpos", referem os bombeiros através da página oficial na rede social Facebook.

De acordo com as autoridades policiais as buscas vão ser suspensas por causa das fortes chuvas que se fazem sentir no local.

O primeiro balanço de vítimas indicava que tinham morrido 50 pessoas.

O acidente ocorreu numa mina de jade no norte do país, quando um desabamento de terras soterrou os trabalhadores, informou o departamento de bombeiros.

"Os mineiros foram arrastados por uma torrente de lama provocada pelas fortes chuvas", escreveram os serviços de socorro na rede social.

Os deslizamentos de terra em minas de jade causam vítimas todos os anos na região montanhosa do estado de Kachin, na fronteira com a China e a Índia, especialmente durante a estação das chuvas.

A zona está no centro da extração de jade da Birmânia, o maior produtor mundial desta pedra preciosa sendo que as condições de extração são muito precárias e os acidentes frequentes.

As empresas de mineração empregam muitos trabalhadores ilegais.

Em abril de 2019, um deslizamento de terra matou pelo menos 54 pessoas na região.