Aumenta para 133 número de mortos causados por tempestade nas Filipinas

As autoridades das Filipinas dizem que uma aldeia foi totalmente devastada.

Pelo menos 133 pessoas morreram mas o número de vítimas mortais pode ser bem superior.A tempestade provocou grandes inundações e deslizamento de terras.Mais de 30 vítimas mortais foram encontradas no rio Salog, em Mindanao, uma ilha no Sul do País com cerca de 20 milhões de habitantes.Em várias zonas a energia e as comunicações deixaram de funcionar, o que, dizem as autoridades, está a complicar as operações de ajuda. Soldados, polícias e voluntários foram mobilizados em força para ajudar a população.