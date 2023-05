Aumenta para 226 número de membros de seita que jejuaram até à morte no Quénia

Segundo o comissário regional da polícia, Rhoda Onyancha, citado pela imprensa local, "foram exumados 14 corpos e um foi encontrado na floresta".

"Uma pessoa foi resgatada hoje da floresta na operação de busca e salvamento em curso", elevando o número de vítimas resgatadas para 85, detalhou Onyancha.

O número total de suspeitos detidos continua a ser 31, enquanto o número de pessoas dadas como desaparecidas mantém-se em 610.

Quase todas as vítimas mortais do chamado "massacre de Shakahola", designação da floresta onde ocorreu a tragédia, foram exumadas das sepulturas e valas comuns encontradas, com exceção de alguns que morreram no hospital devido ao estado de desnutrição em que se encontravam.

As autópsias efetuadas a mais de uma centena de corpos revelaram que, embora todos apresentassem sinais de fome, os cadáveres de pelo menos três menores e um adulto apresentavam também vestígios de estrangulamento e asfixia.

As primeiras investigações da polícia sugerem também que os fiéis foram obrigados a continuar o jejum, mesmo que quisessem abandoná-lo.

O tribunal de Shanzu, na cidade costeira de Mombaça, ordenou há uma semana a detenção do líder da seita que alegadamente persuadiu as vítimas a jejuar, o pastor Paul Mackenzie Nthenge, juntamente com a sua mulher e outros 16 suspeitos, fosse prolongada por 30 dias (a contar do dia 03 de maio).

Em 02 de maio, Nthenge e os outros detidos foram libertados pelo tribunal da cidade costeira de Malindi, depois de o Ministério Público ter manifestado a sua intenção de apresentar acusações de terrorismo contra eles, o que o tribunal declarou não ter competência para fazer.

No entanto, o pastor e os seus correligionários foram detidos minutos mais tarde e transferidos para o tribunal de Shanzu, a cerca de 120 quilómetros de distância, onde a polícia procurou, sem sucesso, obter autorização para os deter por mais 90 dias.

No passado domingo, o Presidente do Quénia, William Ruto, pediu desculpa, em nome do seu governo, por não ter conseguido evitar os assassínios.

Nthenge, que se encontra sob custódia policial desde 14 de abril, dirige a Igreja Internacional da Boa Nova.

Antigo motorista de táxi, o pastor foi detido em março depois de ter sido acusado da morte de duas crianças em circunstâncias semelhantes, mas foi libertado sob fiança.