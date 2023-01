Aumenta para 40 mortos o balanço do ataque russo a Dnipro

"Trinta e nove pessoas foram salvas, 75 ficaram feridas", acrescentou Valentyn Reznichenko, governador regional de Dnipropetrovsk.O mesmo responsável acrescentou quena altura em que foi atingido.





O Kremlin negou esta manhã qualquer ataque das forças russas ao prédio residencial em Dnipro, garantindo que as ações de Moscovo visam apenas alvos militares.



"As Forças Armadas russas não bombardeiam edifícios residenciais ou infraestruturas civis, bombardeiam alvos militares", assegurou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, antes de mencionar o rasto de um míssil ucraniano de defesa antiaérea que alegadamente caiu sobre o prédio.



No domingo, o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que foram destruídos 72 apartamentos e danificados mais de 230, na sequência do mesmo ataque, realizado a partir da região russa de Kursk, pelas forças de Moscovo.Volodymyr Zelensky garante que enquanto houver a menor hipótese de salvar vidas em Dnipro, as equipas de resgate vão lutar por cada pessoa.

O presidente ucraniano condena o silêncio da Rússia. Diz que se trata de um "silêncio covarde".





c/ Lusa