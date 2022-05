Aumenta para 40 o número de mortos na explosão do hotel Saratoga em Cuba

"Conseguimos ir da cave à subcave nas operações de resgate e salvamento e continuam os trabalhos", afirmou a primeira secretária do Partido Comunista de Cuba, citada pela emissora local Radio Rebelde.

Entretanto, o chefe do Corpo de Bombeiros cubano, o coronel Luis Guzmán, indicou que pelo menos três trabalhadores do hotel estão ainda desaparecidos.

"A busca centra-se nas áreas da cozinha e da sala de jantar em condições de alto risco, em que os socorristas e bombeiros também estão a ser protegidos", apontou Guzmán, de acordo com a Agência Cubana de Notícias.

As esperanças de encontrar sobreviventes entre os escombros diluem-se com o passar das horas, embora as autoridades tenham reiterado que não vão parar a busca até encontrarem os desaparecidos.

Os últimos números do Minsap colocam em 40 o número de mortos provocados pela explosão de sexta-feira, com idades entre os 10 e os 77 anos e a maioria cubanos, exceto uma jovem turista espanhola.

Os número de feridos é de 94, com 18 ainda hospitalizados.

O governo reiterou que o incidente foi causado por uma fuga de gás quando um camião cisterna de gás liquefeito estava a reabastecer um tanque do hotel.

O hotel não estava operacional no momento da explosão, mas 51 trabalhadores estavam a trabalhar para preparar a reabertura, agendada para quarta-feira.

O Saratoga foi construído em 1880 e tem funcionado como hotel desde 1911.

O alojamento de luxo de cinco estrelas situa-se na icónica avenida Paseo del Prado, no centro histórico da capital cubana, a zona mais visitada pelos turistas que chegam à ilha.