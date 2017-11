Partilhar o artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano Imprimir o artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano Enviar por email o artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano Aumentar a fonte do artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano Diminuir a fonte do artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano Ouvir o artigo Aumentam as vozes de condenação em torno do novo míssil balístico norte-coreano

Tópicos:

Comité, Pyongyang, Roma, Tóquio Seul,