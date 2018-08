Aumento de CO2 torna alimentos menos nutritivos

RTP28 Ago, 2018, 16:05 / atualizado em 28 Ago, 2018, 16:11 | Mundo

O estudo publicado ontem mostra que tais mudanças podem afetar cerca de 175 milhões de pessoas com o défice de zinco – presente em amêndoas, amendoins, peru, feijão, etc – e 122 milhões de pessoas podem ter deficiência nutricional devido à falta de proteínas.



Matthew Smith, autor do estudo da Harvard School of Public Health, explicou ao Guardian que este documento é “outra demonstração de como o aumento do CO2 pode afetar a saúde global” e que “manter a atenção nas reduções das emissões de dióxido de carbono é o mais importante”.



Smith e o co-autor Samuel Myers, também de Harvard, utilizaram dados de várias fontes, incluindo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, de forma a explicar o fornecimento de alimentos em diferentes países.



Os autores do estudo conseguiram analisar 225 alimentos diferentes, incluindo trigo, arroz, milho, vegetais, raízes e frutos.



Também foram avaliadas as diferenças regionais, o consumo de determinados alimentos e a diferença de idades e sexo no país, tendo em conta uma base de pesquisas de outros investigadores do Mundo.



Dos 151 países analisados, os resultados revelaram que os países do norte de África, sul, sudeste Asiático e Médio Oriente, estão entre os mais afetados, assim como a África subsaariana.



Na Índia estima-se que, até 2050, cerca de 50 milhões de pessoas terão deficiência em zinco e 38 milhões em proteínas.



Países como os Estados Unidos, França e Austrália não vão sofrer um grande impacto com o aumento dos níveis de CO2.

Smith observou que entre 2018 e 2050 há a possibilidade de os países vulneráveis produzirem alimentos que sejam mais ricos em nutrientes ou que sejam mais resistentes ao dióxido de carbono. O aumento da ingestão de alimentos de origem animal pode ser uma das opções para não se consumir alimentos com menos nutrientes.



Kai Zhu, professor de estudos ambientais da Universidade da Califórnia, em reação a este estudo, disse ao jornal britânico que as mudanças climáticas têm um impacto significativo na saúde humana e que se não for tomada qualquer atitude “as pessoas terão deficiências nutricionais por causa do aumento do CO2”.





Acrescentou que as “futuras políticas de saúde pública” têm que ter em conta as alterações climáticas.