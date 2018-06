Aumento do preço da soja pode ter consequências políticas para Trump

RTP25 Jun, 2018, 18:35 | Mundo

A política "tolerância zero" de Donald Trump tem sido o principal tema de conversa nos últimos dias. Mas uma outra política aplicada pelo presidente dos Estados Unidos também merece atenção.



Em causa está a "America First" cuja premissa base é fortalecer a indústria americana em detrimento dos produtos importados.



Donald Trump anunciou recentemente a imposição de taxas de 50 mil milhões de dólares em mercadorias chinesas. Pequim não tardou a dar uma resposta e impôs uma tarifa adicional de 25 por cento em 545 produtos americanos, incluindo soja, carros elétricos, peixe e uísque.



A guerra de tarifas resultou num aumento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, cujas consequências afetam também a política de Trump.





A soja é o centro da questão. Segundo a NBC News, a soja foi o principal produto exportado pelos Estados Unidos em 2017 e a China é o principal importador. Em 2017, a China importou 40% da produção de soja dos EUA.





Consequências políticas para Trump

Desde que foram anunciadas as taxas por parte da China, o preço da soja para exportação nos EUA teve uma quebra de 15 por cento, de forma a compensar o imposto extra chinês.As consequências dos acordos de Trump estão também a afetar quem nele votou e esta foi uma das estratégias da China.Dos dez estados nos EUA com níveis de produção de soja mais elevados, oito deles votaram em Donald Trump para a presidência em 2016 e do total de produtores de soja, 95 por cento votaram em Trump.Estes factos não são um ponto a favor para Donald Trump, principalmente para as próximas eleições a decorrer em novembro.As alterações dos preços da soja não vão necessariamente decidir o rumo das eleições dos EUA em novembro, mas devem ser motivo de preocupação para os Republicanos.