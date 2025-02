Aumento dos gastos durante Ano Novo Lunar afastam China da deflação em janeiro

O índice de preços no consumidor (IPC) subiu 0,5%, em janeiro, em relação ao período homólogo, informou no domingo o Gabinete Nacional de Estatística (NBS, na sigla em inglês) do país asiático. Em dezembro, a inflação fixou-se em 0,1%.

O aumento temporário do consumo durante a pausa de oito dias mascarou brevemente a dimensão do desafio deflacionista que a segunda maior economia do mundo enfrenta. O preço dos serviços aumentou 0,9%, representando mais de 50% do aumento total do IPC, de acordo com o NBS.

A deflação nas fábricas da China prolongou-se pelo 28.º mês consecutivo, com um declínio de 2,3%, mantendo-se estável, face à contração do índice em dezembro.

A data dos feriados do Ano Novo Lunar - entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro pode ter distorcido a comparação homóloga. Este período festivo, que segue o calendário lunar, calha em períodos diferentes todos os anos.

O consumo doméstico é cada vez mais crucial para a China, numa altura em que se intensifica a guerra comercial com os EUA. Os gastos das famílias chinesas poderiam compensar os efeitos do aumento das taxas alfandegárias impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre bens oriundos do país asiático.

O governo chinês avançou já com planos para aumentar a despesa pública e reduzir as taxas de juro. Com a riqueza das famílias sob pressão devido a uma prolongada crise no setor imobiliário, o aumento do consumo foi elevado a principal prioridade dos esforços económicos deste ano.

A persistência de pressões deflacionistas na China contrasta fortemente com outras grandes economias. O receio de Pequim é que um ciclo enraizado de descida dos preços possa refrear as despesas das famílias durante mais tempo e prejudicar de tal forma as receitas das empresas que asfixie o investimento e conduza a novos cortes salariais e despedimentos.