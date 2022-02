"Aumento significativo" das violações de cessar-fogo, dois soldados ucranianos mortos em combate

Em Donestk, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, registou mais de 220 violações do cessar-fogo.Estes números refletem um aumento significativo da violência armada na Ucrânia oriental, concluiu a organização, reiterando "a necessidade" de se abster do uso da força e de desescalar uma situação "já tensa".





"A retórica cada vez mais hostil e inflamatória que temos ouvido recentemente mina os esforços de promoção da paz, estabilidade e segurança e aumenta o risco de novos confrontos e escalada. Tem de parar", sublinha a OSCE.







Confirmou-se esta manhã uma vítima do lado ucraniano, morto em confrontos com os separatistas apoiados por Moscovo no leste do país, segundo anunciou o exército da Ucrânia.





"Na sequência de um bombardeamento, um soldado ucraniano foi mortalmente ferido", afirmou o comando militar para o leste da Ucrânia. Ao início da tarde o exército confirmava a morte de outro militar.



As forças armadas ucranianas afirmam, no entanto, em comunicado, que "controlam a situação" e "continuam a sua missão de repelir a agressão armada russa".







Nas últimas horas, o líder separatista pró-russo de Donetsk ordenou uma "mobilização geral".





"Apelo aos meus colegas reservistas para que se apresentem para recrutamento militar. Hoje assinei o decreto de mobilização geral", anunciou Denis Pushilin numa declaração em vídeo.





Entretanto, milhares de pessoas foram deslocadas das regiões de Lugansk e Donetsk para a região russa de Rostov, no leste do país.

Os Estados Unidos acreditam que o número de soldados russos na fronteira com a Ucrânia quase duplicou nos últimos dias e que a Rússia deverá ter entre 169 mil a 190 mil soldados junto à fronteira.



Líderes reunidos em Munique



Apesar dos últimos desenvolvimentos, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mantém a viagem programada para hoje a Munique, apesar do risco de um ataque russo.





Na cidade alemã, onde decorre a Conferência de Segurança, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou o Kremlin de que um ataque contra a Ucrânia irá custar "um futuro próspero" à Rússia, acenando com um "robusto" pacote de sanções contra o país em caso de invasão.







A responsável europeia não específicou que sanções seriam aplicadas, mas mencionou sanções "económicas" e de tecnologia "de última geração".







A presidente da Comissão Europeia garantiu ainda a segurança energética da União Europeia em caso de a Rússia cortar o fornecimento de gás como represália.



"Diversificaremos fornecedores e fontes para que a UE seja mais independente no terreno energético" afirmou. Para além de visar a Rússia, Von der Leyen também criticou a China. Para a dirigente, Moscovo e Pequim "procuram uma nova era' quando o que querem, na realidade, é substituir o Estado de direito pelo estado dos mais fortes; a autodeterminação pela intimidação e a cooperação pela coerção"."Diversificaremos fornecedores e fontes para que a UE seja mais independente no terreno energético" afirmou.





Garantindo que a UE e a aliança atlântica estão “completamente alinhadas e unidas", Von der Leyen manifestou o desejo de que "a diplomacia acabe por prevalecer" e a crise se resolva sem derramamento de sangue.



No entanto, lembrou que as manobras da Rússia na fronteira com a Ucrânia representam “a maior acumulação de tropas em solo europeu desde os dias mais negros da Guerra Fria".





Também em Munique, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou Moscovo de que as tentativas para ter "menos NATO" nas suas fronteiras só motivam a que haja "mais NATO", pelo compromisso "inabalável" que existe na organização por parte dos Estados-membros.







"Moscovo tenta reverter a história e recriar a sua esfera de influência. Somos todos aliados da NATO, somos apenas um e faremos sempre o que for necessário para nos protegermos e defendermos mutuamente”, garantiu o responsável da Aliança Atlântica.





Stoltenberg instou Moscovo a retirar as suas tropas da fronteira com a Ucrânia como "primeiro passo" para uma "solução pacífica" das tensões dos últimos meses.



"Apesar do que diz Moscovo, não vemos sinais de desescalada", afirmou, sublinhando, no entanto, que ainda "não é tarde" para "mudar de rumo e dar um passo atrás perante o abismo".





A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, foi outra presença de peso em Munique, tendo alertado que a Rússia será visada com sanções “sem precedentes” em caso de invasão.





"Não tenham dúvidas. A imposição dessas medidas abrangentes e coordenadas irá causar grandes danos aos que devem ser responsabilizados. Não vamos para com as medidas económicas e vamos reforçar ainda mais os nossos aliados da NATO no flanco leste", afirmou Harris.



