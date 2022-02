"Aumento significativo" das violações de cessar-fogo, soldado ucraniano morto em combate

Em Donestk, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, registou mais de 220 violações do cessar-fogo.Estes números refletem um aumento significativo da violência armada na Ucrânia oriental, concluiu a organização, reiterando "a necessidade" de se abster do uso da força e de desescalar uma situação "já tensa".





"A retórica cada vez mais hostil e inflamatória que temos ouvido recentemente mina os esforços de promoção da paz, estabilidade e segurança e aumenta o risco de novos confrontos e escalada. Tem de parar", sublinha a OSCE.







Confirmou-se esta manhã uma vítima do lado ucraniano, morto em confrontos com os separatistas apoiados por Moscovo no leste do país, segundo anunciou o exército da Ucrânia.





"Na sequência de um bombardeamento, um soldado ucraniano foi mortalmente ferido", afirmou o comando militar para o leste da Ucrânia.



As forças armadas ucranianas afirmam, no entanto, em comunicado, que "controlam a situação" e "continuam a sua missão de repelir a agressão armada russa".







Nas últimas horas, o líder separatista pró-russo de Donetsk ordenou uma "mobilização geral".





"Apelo aos meus colegas reservistas para que se apresentem para recrutamento militar. Hoje assinei o decreto de mobilização geral", anunciou Denis Pushilin numa declaração em vídeo.





Entretanto, milhares de pessoas foram deslocadas das regiões de Lugansk e Donetsk para a região russa de Rostov, no leste do país.

Os Estados Unidos acreditam que o número de soldados russos na fronteira com a Ucrânia quase duplicou nos últimos dias e que

Apesar dos últimos desenvolvimentos, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky mantém a viagem programada para hoje a Munique, apesar do risco de um ataque russo.







c/ Lusa