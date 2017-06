Aumentou para 17 o número de mortos nos atentados de Teerão

Lusa 08 Jun, 2017, 11:34 | Mundo

O responsável pelo Instituto de Medicina Legal, Ahmad Shoyai, acrescenta que 13 corpos foram já identificados e que o número total de vítimas mortais aumentou de 12 para 17, visto que cinco dos feridos não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Segundo o diretor dos Serviços de Emergência de Teerão, Pir Hosein Kolivand, o número total de feridos ultrapassa a meia centena, sendo que a maior parte encontram-se ainda internados nos cuidados intensivos dos hospitais da capital do Irão.

Os atentados de quarta-feira foram reivindicados pelo Estado Islâmico contra o Parlamento e o mausoléu do aiatola Khomeni, fundador da república islâmica.

Por outro lado, o ministro dos Serviços de Informações do Irão confirmou hoje que, pelo menos cinco dos atacantes envolvidos na ação armada integraram o Estado Islâmico como combatentes no Iraque e na Síria.

De acordo com o membro do governo, os cinco indivíduos, de nacionalidade iraniana, combateram em Mossul, no Iraque, e em Raqqa, na Síria e morreram durante a operação de quarta-feira, em Teerão.

As fotografias dos corpos dos atacantes foram publicadas mas as autoridades ainda não revelaram as respetivas identidades.