Aung San Suu Kyi condenada a quatro anos de prisão por violar regras sanitárias

Sobre Suu Kyi, pendiam duas acusações: uma por incitar à revolta popular e a segunda por violar as regras sanitárias da Covid-19.





A Aministia Internacional já veio defender que as acusações contra Suu Kyi são falsas e acusa os militares no poder de quererem assim eliminar toda a oposição ao golpe, como refere Filipe Vasconcelos Romão, especialista em assuntos internacionais da Antena 1.Também condenado com a mesma pena foi o antigo Presidente birmanes Win Myint. Para já, os dois ex-governantes não vão ser detidos até responderem a outras acusações de que são alvo, segundo a agência Reuters.Mais de dez meses após o golpe militar que a derrubou, antiga líder birmanesa conheceu o primeiro veredicto.